袁惟仁纏病8年逝！名醫曝「1病」是頭號殺手：年奪5千人命

記者施春美／台北報導

57歲的袁惟仁今傳出病逝噩耗。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

知名音樂人袁惟仁（小胖老師）因重摔成植物人，去年底因肺部發炎送往台東馬偕醫院救治，今(2日)傳出病逝噩耗。由於袁惟仁長期臥床，醫師蘇一峰表示，長期臥床會使肺功能大幅退化，也容易積痰，演變成肺炎，肺炎是臥床病人的頭號殺手。「吸入性肺炎」推估每年奪走超過5千條人命。

音樂人袁惟仁2018年意外跌倒後，2022年判定為植物人，近年都在台東老家靜養，去年11月底突然被送往醫院急救，初步檢查顯示白血球指數升高，肺部出現感染反應。時隔2個多月，家屬今（2）日證實他病逝消息，享年57歲。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在其臉書表示，人若在床上一直躺著，遲早會肺炎。人只要臥床久了，肺功能大幅退化，越來越喘，也容易累積痰，就變成肺炎。臥床吃東西也容易嗆進呼吸道，也容易「吸入性肺炎」。

此外，蘇一峰曾在臉書上表示，「吸入性肺炎」推估每年奪走超過5000條人命，吸入性肺炎的高風險族群包括年長者、長期臥床、心肺功能慢性病、失智或中風、吞嚥功能退化的病人。



至於如何預防吸入性肺炎，蘇一峰說明如下：

1. 預防性放置鼻胃管可以減少吸入性肺炎的產生，餵食時一定要讓患者坐高至少45~60度以上，可預防胃食道逆流所造成的吸入肺炎。

2. 餵食後1~2小時不要立刻躺下，避免胃食道逆流的產生，進而引起吸入性肺炎。3.減少流質食物的餵食，進食改由半流質或

3. 固體食物餵食也可以減少嗆入的產生。

4. 應保持好的口腔清潔，定期清潔老人家的口腔避免細菌滋生，也可以減少口腔細菌進入呼吸道，增加吸入性肺炎的發生。





