袁惟仁肺發炎急送醫！醫示警：反覆發炎恐變「菜瓜布肺」留終身後遺症

生活中心／彭淇昀報導

57歲知名音樂人袁惟仁（小胖老師）2020年意外跌倒後，多次被判定為植物人，近年都在台東老家靜養，上月29日卻突然被送往台東馬偕醫院急診，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應。對此，胸腔內科醫師李建德示警，肺部每發炎一次，就會讓纖維化更嚴重，若多次發炎，還可能形成「菜瓜布肺」，未來恐需長期配戴呼吸器輔助。

袁惟仁5年前意外跌倒後，多次被判定為植物人，近年都在台東老家靜養，，日前突送醫急診，疑似出現感染反應，好友也證實為「肺發炎」。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

袁惟仁2020年意外跌倒後，多次被判定為植物人，近年都在台東老家靜養，上月29日卻突然被送往台東馬偕醫院急診，根據院方說法，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應。好友紀寶如也證實他為「肺發炎」，並透露目前仍在醫院治療，安排明年1月去探望。

廣告 廣告

對此，烏日林新醫院胸腔內科主任李建德指出，肺部與多數器官的構造不同，它主要是由大量肺泡組成。每當罹患一次肺炎，肺泡結構就可能受到破壞，進而留下纖維化的痕跡，這種情況並不限於新冠肺炎，像是肺炎鏈球菌感染、流感後併發的黴漿菌或細菌性肺炎，即使後續康復，多半仍會殘留一定程度的纖維化問題。

李建德進一步解釋，肺部正常運作需靠吸氣時的擴張與呼氣時的收縮來完成氣體交換，因此肺泡必須具備良好的彈性。一旦出現纖維化，肺泡便難以正常伸縮，導致空氣進不去、氧氣交換受阻，患者就會出現呼吸困難等症狀。若反覆發炎造成累積傷害，肺部會變得僵硬，形同「菜瓜布肺」，嚴重時甚至需要依賴呼吸器協助呼吸。

李建德補充，目前臨床上已有2種較新的抗肺纖維化藥物，主要作用為抑制成纖維細胞的活性，健保在特定條件下可予以給付。未達給付標準、但因肺炎擔心後續出現纖維化的患者，可與醫師討論自費使用。不過，這類藥物價格不便宜，若有投保相關醫療險，也可詢問是否能以「實支實付」方式申請補助。

更多三立新聞網報導

男友GG全是垢！脫褲「blue cheese味炸滿診間」 她崩潰：上次吃的是啥

台大心臟權威連文彬逝世！名醫不捨 曝他「驚人絕技」：目瞪口呆

每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的

末期淋巴癌逆轉！她靠「1食物」奇蹟康復 醫示警：小心3大風險

