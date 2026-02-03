袁惟仁腦溢血二度跌倒陷入險境 醫：5招預防遠離中風

創作才子「小胖老師」袁惟仁於2日不幸離世，享年57歲。袁惟仁身兼歌手、製作人與創作家多重身份，2018年在上海因跌倒引發腦溢血陷入昏迷，醫師在他腦內發現腫瘤，經開刀搶救後昏迷62天才甦醒。返台時雖已能睜開雙眼，但因氣切無法說話。高雄醫學大學神經外科強調，透過正確的生活習慣，大部分的中風其實可以預防甚至降低發生率。

創作才子「小胖老師」袁惟仁於2日不幸離世，享年57歲。（圖／資料照片）

經過長期休養與復健，袁惟仁卻在2020年再次跌倒造成頭部受傷，被判定為植物人。2025年因肺部感染送醫治療，最終於2日傳出病逝消息。袁惟仁的二姐袁藍珍發表聲明指出，「他(小胖)走得平靜，從此自由。」她表示慶幸袁惟仁留下許多歌曲，想念他時可以聆聽，「他無所不在」。袁藍珍也感謝所有幫助、關懷袁惟仁的朋友，「他是帶著你們的溫暖離開的」。

廣告 廣告

根據高醫衛教資料說明，台灣的腦中風案例中，出血性中風約占2至3成，高血壓是最常見的致病因素。其他導致腦溢血的原因還包括腦血管異常，如動脈瘤、動靜脈畸形、海綿狀血管瘤等，此外顱內腫瘤、末期腎病變需洗腎者、服用抗凝血劑的病患，以及肝機能病變或血液疾病引起的凝血功能異常，都可能增加風險。

莫凡（左）與袁惟仁曾組成「凡人二重唱」出道。（圖／資料照片）

高醫提出5項預防腦溢血的具體措施：

1.健康飲食應採低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖、適度攝取鈉

2.養成規律運動習慣並維持健康體重

3.積極控制高血壓、高血糖、高血脂等三高問題

4.拒絕菸酒危害及避免熬夜

5.定期接受健康檢查

延伸閱讀

具俊曄穿27年前熙媛送的大衣！淚崩訴思念：我永遠的愛

究竟是誰中今彩頭獎？ 游淑慧抽絲剝繭：證據全指向洪健益

袁惟仁一度恢復心跳 聽姊姊說「媽媽我會照顧」後病逝