袁惟仁腦溢血後人生驟變 醫提醒：「722原則」量血壓才能預防！

資深音樂人袁惟仁昨日傳出病逝消息，享年57歲。醫師指出，腦溢血中風與高血壓關係密切，冬季因氣溫驟降、溫差擴大，更容易誘發腦出血，呼籲民眾落實每天量血壓習慣，及早控制血壓以預防中風。

資深音樂人袁惟仁昨日傳出病逝消息，醫師指出，腦溢血中風與高血壓關係密切。（圖／報系資料照）

袁惟仁在2018年於上海意外跌倒導致腦溢血，返回台東老家休養期間，於2020年再次跌倒撞擊頭部，醫師當時判定為植物人。根據《聯合新聞網》報導，台灣腦中風學會理事長陳龍表示，腦溢血的發生原因多與高血壓有關，長期血壓偏高會造成血管彈性不佳，甚至出現硬化情形。

陳龍說明，當遇到天冷、溫差大、情緒波動等外在因素影響時，血管容易破裂而引發腦出血中風。他指出，袁惟仁體態稍胖，可能已有代謝症候群、睡眠呼吸中止症等慢性疾病，這些均可能導致血壓偏高，已有相關病史者應提高警覺。

新光醫院神經科主治醫師、台灣腦中風學會常務監事連立明表示，依新光醫院統計，全年腦中風患者於12月時人數最多，但1月份中風患者中，因腦溢血導致中風占比最高，約占三分之一。他研判，12月氣溫降低後中風人數增加，1月往往寒流來襲，除氣溫驟降外，溫差幅度也進一步擴大，造成腦溢血中風比例增加。

量血壓應落實722量血壓原則。一周「7」天均需測量血壓，每天「2」次，早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘。 （示意圖／Pixabay）

連立明說，出血性及梗塞型中風的症狀，均可由辨識中風的「FAST」口訣分辨。「FACE」是請患者微笑或觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱;「ARM」是請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來;「SPEECH」是請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整;「TIME」是當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療時間。

陳龍提醒，為避免腦溢血，最重要的就是控制血壓，量血壓應落實722量血壓原則。一周「7」天均需測量血壓，每天「2」次，早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，就醫時可提供醫師參考，以防血壓波動起伏，誘發心腦血管疾病。

