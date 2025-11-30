袁惟仁臥床5年突送急診！前妻陸元琪無奈嘆：放過孩子們

娛樂中心／吳宜庭報導



知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29）日傳出病況惡化緊急送醫，再度引發外界關注。袁惟仁近年因多次意外導致長期臥床，被醫師判定為植物人，一直在台東由家人細心照護。昨晚消息曝光後，他的前妻陸元琪也被媒體追問，她在第一時間透過經紀人回應「正在了解狀況，謝謝關心」，隨後於臉書發文吐露心聲。









袁惟仁健康再拉警報？5年臥病突送急診...前妻陸元琪急喊：請放過孩子們

陸元琪發文回應，「你們想要知道的，也是我想知道的，不要來問我跟我的孩子們」。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

廣告 廣告

面對外界頻頻詢問袁惟仁的最新病況，前妻陸元琪昨（29）日晚間在臉書貼自拍照，罕見以強烈語氣請求大眾「不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子」。她表示，如今人生最重要的是自己與一雙子女，「你們想要知道的，也是我想知道的」，似乎暗示她與子女其實並不了解袁惟仁的治療細節，希望媒體不要再向他們追問。陸元琪強調，離婚後她獨自把孩子撫養長大，這些年外界都看著孩子成長為優質的大人，因此懇求外界「請放過我的孩子」。而今（30）日陸元琪更發文透露，「昨天放下工作，選了我最不能駕馭的韓國燒酒，果然兩瓶就解決了我的煩惱，今天也果然宿醉」，並表示因為不想講話，今日一樣謝絕所有來電。貼文曝光後，不少網友力挺她多年的辛苦，「繼續抬頭挺胸往前走，不用理會媒體報導，妳跟孩子都要好還要更好」，陸元琪則回覆：「我們都會好好的」。









袁惟仁2018年在上海意外摔倒、腦溢血昏迷，經手術搶救後回台休養，不料2020年又在台東老家摔倒失去意識，病情急遽惡化，自此長期臥病於床。昨（29）日傍晚5時28分，他因身體出現異狀被送往台東馬偕醫院急診。院方初步檢查發現白血球指數上升，疑似感染導致發炎反應；由於他長期臥床、身體虛弱，家屬一向十分謹慎，只要察覺狀況不對便立即送醫評估，目前仍在院內接受進一步檢查與觀察。台灣優質生命協會秘書長紀寶如也表示：「抱歉，還沒聯絡上」，會持續了解情況。

原文出處：袁惟仁健康再拉警報？5年臥病突送急診...前妻陸元琪急喊：請放過孩子們

更多民視新聞報導

舒子晨泳池大解放！比基尼炸出「超兇白麻糬」網看暈

台網紅湧洋男貼文喊「下面不拍嗎」 網嗆爆：丟台人臉

庾恩利綜藝首秀「爬桌底」登場！嚇傻秦昊：別跟你媽說

