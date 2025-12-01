袁惟仁臥床5年突送醫急救！親姊20字發聲 「寒月的夕陽」吐心境

娛樂中心／綜合報導

57歲知名音樂人袁惟仁（小胖老師）2020年意外跌倒後，多次被判定為植物人，近年都在台東老家靜養，上月29日卻突然被送往台東馬偕醫院急診，近況引發關切。遠在英國的姊姊袁藹玲，昨（11月30）日透過社群平台發文，以「寒月的夕陽」為題分享心境。

袁惟仁（左）姊姊袁藹玲（中）發文抒發心境。（圖／翻攝自袁藹玲臉書）

袁惟仁今年6月生日時，袁藹玲痛心質問：「你為何就不能和大家一樣，好好唸書、好好升學、好好求職、好好上班、好好戀愛、好好成家、平平凡凡、普普通通？」如今袁惟仁入院急診，袁藹玲再度寫下「世界的美好，有時真的需要一定的高度才能見著」，分享夕陽照抒發心情。

紀寶如透露袁惟仁肺發炎入院。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

根據院方說法，袁惟仁初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，好友紀寶如昨受訪表示「還好，謝謝大家關心，只是肺發炎，沒事」。袁惟仁前妻陸元琪則低調回應「我好像不方便說什麼」，隨後再度發聲「你們想要知道的，也是我想知道的。所以拜託不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子……」，懇求外界「請放過我的孩子，謝謝」。

