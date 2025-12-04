袁惟仁臥床6年突送醫！紀寶如曝最新病情 經濟狀況全說了

知名音樂人袁惟仁上月29日傳出緊急送醫。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





聖誕佳節將至，藝人黃國倫、寇乃馨夫婦號召群星於12月12日至14日在台北信義區新光三越香堤大道廣場舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」， 今（4）日先行舉辦活動記者會。先前知名音樂人袁惟仁（小胖老師）傳出緊急送醫，好友紀寶如今出席活動時，也曝光他最新病況。

袁惟仁 6年前 在上海意外跌倒導致腦溢血， 2020年又再度因跌倒送醫，近年在台東老家臥床休養，紀寶如經常前去探望，今受訪時被問及袁惟仁近況，她也透露目前有跟袁家二姐聯絡，「沒有想像中的嚴重，就是肺發炎了，目前還在住院康復中」。

黃國倫、寇乃馨夫婦號召紀寶如、湯蘭花、陳蘭麗，周丹薇等資深女星齊聚一堂。（圖／東森娛樂）

至於袁惟仁經濟狀況，紀寶如則說，有一群好朋友固定在幫他的忙，「演藝圈就是互相扶持」。紀寶如也透露，她在明年1月25日會到花蓮光復做公益，也會趁這個時間點到台東探望袁惟仁，「這次停比較久，大概2年沒去看過他」。



