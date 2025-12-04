袁惟仁臥床6年「肺炎送急診」！紀寶如證實最新近況：準備下台東探視

紀寶如4日出席活動更新袁惟仁近況。（謝采恩攝）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁6年前在上海腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，已經臥床休養多年，都由家人在台東照顧。台灣優質生命協會秘書長紀寶如時常會關心袁惟仁近況，她今（4）日與寇乃馨、黃國倫、湯蘭花、周丹薇等人出席聖誕文化藝術嘉年華記者會，鬆口公開袁惟仁近況。

袁惟仁上月29日疑因身體不適，由救護車緊急送往醫院治療，畫面曝光後引發眾人關注。紀寶如先前代為回應，表示他就是「肺部發炎」，治療後的狀況穩定；今她又更新近況，坦言有跟袁惟仁二姊連絡上，「小胖老師的狀況沒有想像中那麼嚴重，就是肺發炎，住院觀察就好，請大家為他禱告」。

寇乃馨（左）、黃國倫4日現身聖誕文化藝術嘉年華記者會。（謝采恩攝）

眾人也關心袁惟仁的經濟狀況，紀寶如說，他有一群好友固定會幫助他，經濟上不成問題；而紀寶如也透露自己已經2年沒有去看袁惟仁了，會趁明年1月25日到花蓮光復鄉送愛時，順便下台東探視他。

