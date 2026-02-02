袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁以專業音樂素養擔任過不少節目評審。（資料照片）

莫凡（左）與袁惟仁曾組成「凡人二重唱」出道。（資料照片）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，2日驚傳在台東病逝，享年59歲。他的二姊袁藹珍發布聲明表示，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。」證實噩耗，並表示台東老家不設置靈堂，待過完年後，大體將送往台北火化並與父親合葬。

袁惟仁曾創作〈征服〉、〈夢醒了〉等經典歌曲展現才華。出道之初，他與莫凡組成「凡人二重唱」，首張專輯《杜鵑鳥的黃昏》即入圍第4屆金曲獎最佳演唱組合，隨後更連續奪得第5、6屆金曲獎最佳演唱組合。他曾在上華唱片擔任製作人、受聘華研唱片製作部經理，一手打造S.H.E、動力火車、齊秦等巨星，並擔任《超級星光大道》評審，其口頭禪「加油好嗎？」更一度引發模仿熱潮。

晚年他將重心轉往大陸發展，卻在民國107年10月17日於上海意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，搶救過程中發現腦部腫瘤，手術後返台休養。109年於台東老家再度跌倒，經醫師評估後被判定成為植物人。由於長期臥床、身體虛弱，健康狀況反覆，114年底再因肺部發炎緊急送往台東馬偕醫院急診，初步抽血結果顯示有感染情況。與病魔纏鬥約7年後，於115年2月2日安詳離世。

袁惟仁生前與前妻陸元琪育有一雙兒女，兩人於10年前離婚，因家庭因素，臥病之後主要由姊姊一手照料。小胖老師的兒子袁義昨發聲，感謝父親帶他來到這世界上，坦言「用工作逃避父子關係」，「我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。」表示如果還有下輩子，「希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」表達對父親的遺憾。