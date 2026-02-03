袁惟仁臥床8年病逝！《星光》女星聞訊不捨發聲：一個很暖心的爸爸…

記者宋亭誼／台北報導

袁惟仁2018年在上海跌倒造成腦溢血昏迷，返台休養後2020年再度於家中跌倒，遭判定成植物人，近年都在台東老家靜養。豈料，家屬昨（2）日證實袁惟仁病逝，享年57歲，消息引發各界震驚。女星方宥心是第4屆《超級星光大道》冠軍，袁惟仁作為評審，在節目上經常以犀利言語點評選手，但方宥心透露，袁惟仁私下就像個暖心的父親。

方宥心得知袁惟仁病逝非常不捨。（圖／記者趙于瑩攝影）

方宥心、林俊逸、黃嘉千、高慧君、羅美玲、劉樸、屈中恆、朱德剛、涂善存今（3）日出席全民大劇團開賣記者會。方宥心昨（2）日在排練場得知袁惟仁過世噩耗，過往比賽回憶隨即湧上心頭，她形容，對方私下就是一個暖心的爸爸，每當選手碰到撞牆期或心魔，袁惟仁總會用自己的方式提醒大家不要過於緊張。方宥心回憶，她最後一次見到袁惟仁是在星光演唱會上，當時她和幾位學員上台演唱袁惟仁經典作品〈夢一場〉，情景至今歷歷在目，因此，自己還需要一點時間消化悲傷的情緒。

黃嘉千過去曾和袁惟仁搭檔主持。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃嘉千則分享，袁惟仁2018年在上海跌倒返台後，她曾去探望對方，過程中她握袁惟仁的手，對方也有一些反應，沒想到不久後他的身體狀況便急轉直下。楊貴媚此前受訪透露，袁惟仁的大體暫存台東殯儀館，將於年後在台北舉辦告別式，黃嘉千今被追問告別式相關細節，低調表示目前不方便透露詳情。

