袁惟仁臥床8年病逝！陶晶瑩哭曝他生前名曲版稅遭「賣斷」：幫不了

記者蔡維歆／台北報導

陶晶瑩跟袁惟仁私交甚篤。（圖／翻攝Youtube@陶晶瑩fun人生）

陶晶瑩2日出席大S（徐熙媛）逝世1年紀念雕像揭幕儀式，未料活動結束後不久，便傳出昔日選秀節目《超級星光大道》戰友袁惟仁（小胖老師）病逝消息。事後陶晶瑩透過社群平台抒發心境，悲痛直呼：「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚。」如今她上電台節目更心疼透露，袁惟仁許多經典作品的版稅早已賣斷，即便好友們想透過點歌幫忙也無能為力，讓人鼻酸。

袁惟仁在《超級星光大道》的經典口頭禪「加油好嗎」，成為節目最具代表性台詞之一。（圖／翻攝自節目畫面）

陶晶瑩透露，2日聚餐時意外得知袁惟仁的死訊，當下她抱著康康痛哭。她感嘆，雖然袁惟仁長期臥床已非新聞，但每每看到相關消息，那些在《超級星光大道》並肩作戰的畫面仍會湧上心頭；更透露其實早在合作《星光大道》之前兩人就已經是相當好的朋友。

廣告 廣告

更讓陶晶瑩心碎的是關於版稅的現實問題。她提到，許多藝人好友曾想透過在 KTV 大量點唱袁惟仁作品，幫他增加版稅收入貼補醫藥費，但她透露：「很遺憾，聽說他的版稅已經賣斷，所以再怎麼唱，他也拿不到。」表示雖然不確定是否所有歌曲版稅都賣斷，但至少袁惟仁為她創作的〈離開我〉、〈那些日子〉等名曲，疑似版稅權利已不在袁惟仁手中。

更多三立新聞網報導

日本擁2千萬豪宅！吳淡如證實早放棄日本長居權 「致命關鍵」曝光

白冰冰子弟兵出道3年超狂！每月狂接10多場尾牙 「驚人收入」曝光了

深V中空裝超辣！69歲陳美鳳「爆乳溢出來」不藏了 驚人畫面震撼全場

網造謠婚內流產「孩子具俊曄的」！大S生前怒告 律師揭官司拖1年未果

