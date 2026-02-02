袁惟仁臥病八年！30星友發起「小胖基金」月匯4萬 後事游鴻明再伸援手

〔記者張釔泠／台北報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血，返台後又在家中跌倒，送醫搶救後仍被判定為植物人，已臥病在床8年，今天他的家人證實他離世，享年57歲，讓外界相當不捨，好友游鴻明也發聲了。

袁惟仁好友張宇(左)在第一時間挺身而出，與妻子十一郎發起了「小胖基金」；游鴻明(右)也伸出援手。(本報資料照，記者王文麟攝)

袁惟仁陷入昏迷後，被家人接回台東老家靜養，面對龐大的醫藥費，好友張宇在第一時間挺身而出，與妻子十一郎發起了「小胖基金」，獲得游鴻明、巫啟賢、陳子鴻、莫凡、陳建寧等約30位音樂人的支持，每月匯4萬元給袁惟仁的媽媽、姊姊，減輕袁家的經濟負擔。

今天袁惟仁過世的消息曝光，游鴻明再度表示：「小胖的後事一切以他的家人安排為主，我們做為好朋友會盡力協助配合！」

