袁惟仁臥病5年突送急診！前妻陸元琪發文吐心聲

袁惟仁（左）臥病突送急診，陸元琪發文吐心聲。（圖／李開明攝、TVBS提供）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁近年健康出狀況，2018年因摔倒造成腦溢血昏迷，2020年又在台東住處摔傷，導致臥病在床多年，更傳出變成植物人。未料，他29日傍晚再驚傳送急診，情況引發外界擔憂，對此，前妻陸元琪在第一時間回應後，也發文吐露心聲。

陸元琪29日晚間在社群曬出近照坦言，「我現在的人生，最重要的只有弎，我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）。你們想要知道的，也是我想知道的」，似乎在暗示不清楚袁惟仁的情況細節，所以想請求外界「不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子…」。

廣告 廣告

陸元琪更表示，離婚9年來，大家都看著她把孩子們養大，也看到孩子順利成為優質的大人，因此再次強調「請放過我的孩子，謝謝」。貼文曝光後，引來網友留言回應，「妳跟孩子都要好還要更好」、「拜託大家不要煩小琪一家三口，一個女人把孩子拉拔長大真的很辛苦」、「加油！元琪」。

袁惟仁29日傍晚5時28分抵達台東馬偕醫院急診，初步檢查發現白血球指數上升，院方則指他因長期臥床，身體較虛弱，容易出現感染，家屬一向謹慎，只要察覺略有不適便會立即送醫評估。事後台灣優質生命協會秘書長紀寶如回應：「抱歉，還沒聯絡上」，仍持續想辦法和袁惟仁家屬聯繫。

更多中時新聞網報導

電費算錯簡訊 詐騙別上當

范怡文在珠海大劇院 打造〈美好時光〉

李進良揭整形內幕 挺女兒出道