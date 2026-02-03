袁惟仁臥病8年離世！上海駐唱成最後演出
資深音樂人袁惟仁因病逝世，因為他才接觸搖滾樂的國中同學DJ大衛悲痛的說，真的很遺憾，沒有留下共同創作的作品，最後見幾次面也都在病床邊，另外，音樂餐廳老闆也很感慨，說他與袁惟仁本來約好，要在台北辦專場，小胖老師卻出意外，上海駐唱也成最後演出。
揹著木吉他，深情彈唱拿手歌曲，這是我們都很熟悉的資深音樂人袁惟仁小胖老師，也是他跌倒前最後演出。
音樂餐廳老闆虎哥：「那時候做完演出他還很開心，我還跟他講說，那他下個月回台北，我在台北店等你，我們就這樣子約定好了，結果不知道為什麼，就發生跌倒的事情。」
袁惟仁2018年出事前，很愛在音樂餐廳跟好友們開心彈唱吃飯相聚，老闆虎哥回憶當時的約定，感慨萬千。
音樂餐廳老闆虎哥：「他就很親切人很好，他一點架子都沒有，從製作人歌手變成演唱會的製作人，我覺得他的路越走越寬。」
小胖老師重情義，把星光幫的學生帶去駐唱提高曝光，離世消息一出，駐唱樂團也唱經典歌致敬。
駐唱歌手張芮菲〈夢一場〉：「早知道是這樣如夢一場，我才不會把愛都放在同一個地方。」
不只粉絲捨不得，國中就受小胖影響，才接觸音樂的DJ大衛更流下不捨淚水。
資深音樂人DJ大衛：「小時候我們的一些畫面一直浮現上來，其實也已經七八年了，他可以這樣走，其實對他來講就是他自由了，他可以飛了。」
翻開從前的生活點滴，DJ大衛哽咽的說，小胖老師從小就愛揹著吉他，隨時隨地彈唱，他也因為小胖愛上搖滾樂，更一起組樂團到處表演。
資深音樂人DJ大衛：「有點遺憾創作製作這一塊，反而倒是沒有留下一個紀錄，探望完我要走的時候，雖然他不會講話，他手就一直抓著我不讓我走。」
小胖老師臥病八年，脫離病痛離開人間，與親友的好交情和作品，經典永流傳。
