袁惟仁臥病8年離世！許常德「憶當年這1事」：這一刻，只記住他的歌

娛樂中心／黃韻璇報導

「小胖老師」袁惟仁臥病8年，昨（2）日家屬證實在家中過世，享年57歲，消息一出震撼音樂圈，包含天后那英、音樂人黃韻玲等都紛紛發聲哀悼，同為音樂人的許常德也發文回憶當年，表示「這一刻，只記住他的歌」。

「小胖老師」袁惟仁2018年在上海參加活動跌倒，引發腦溢血，送醫後撿回一命，但也開始無止盡的復健休養，同時也淡出演藝圈。2020年袁惟仁又一次摔倒、2022年被宣告為植物人，2023年民眾再看到他時，袁惟仁整個人是斜躺在輪椅，還用固定帶綁著，最後一次曝光，則是2025年11月因病感染送醫，時隔3個月。

許常德。（圖／翻攝自許常德臉書）

面對袁惟仁離世，音樂人許常德在臉書PO出袁惟仁歌曲《坦白》的MV，表示「這一刻只記住他的歌，那麼會寫歌詞、那麼會讓墜落的心不孤單」。許常德回憶道，那一年一起去倫敦拍袁惟仁的MV《坦白》，透露「我從一上飛機就發現自己痛風了，所以那趟旅程我是一路痛到底的，為了省錢大家都在走路，很冷，但他的歌很暖，每次拍對嘴畫面就感到周圍沒那麼冷了」。

袁惟仁留下許多經典代表作，包含那英的《征服》、《夢一場》、《夢醒了》等都是出自袁惟仁之手，其中《征服》更直接幫助那英打開亞洲市場，一舉入圍金曲獎，更確立了那英「那式情歌」的風格。袁惟仁還創作了王菲的《旋木》、《執迷不悔》，陶晶瑩的《離開我》等，更為SHE、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜、許茹芸、鄭秀文、陶晶瑩、劉若英等歌手擔任專輯製作人。

