袁惟仁臨終一度恢復心跳 聽聞一句話放下離世

〔記者王靖惟／台北報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨(2日)在台東病逝，享年59歲，據悉，他在搶救後曾一度恢復心跳，卻在聽到姊姊說的一句話後，平靜地離世。

根據《ETtoday星光雲》報導，藝人楊貴媚會定期至台東探望袁惟仁，但袁惟仁於今年1月5日住進加護病房後，便未曾離開過，直到昨天清晨傳出病逝消息，楊貴媚轉述，袁惟仁臨終前曾一度恢復心跳，直到姊姊不捨弟弟，走到病榻前對他說「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。」聽到這句話過不久，袁惟仁才毫無罣礙，平靜地離世。

廣告 廣告

楊貴媚透露自己原本打算1月前往台東探望，卻得知袁惟仁1月5日便已住進加護病房，且這一進醫院，竟成為人生最後階段，也因為姊姊的承諾讓他嚥下最後一口氣，平靜走到人生最終。

【看原文連結】

更多自由時報報導

袁惟仁病逝兒子發聲致謝「他們」 感嘆若有下輩子「好好當個及格的父子」

袁惟仁臥病八年！30星友發起「小胖基金」月匯4萬 後事游鴻明再伸援手

袁惟仁離世！前妻陸元琪病倒3天曝心聲 曾催淚寫信「欠我的要還」

袁惟仁台東病逝！陸元琪慟悉噩耗回應了

