袁惟仁變植物人臥床5年突緊急送醫！前妻陸元琪也不知道原因

【緯來新聞網】袁惟仁6年前在上海跌倒腦溢血，返台手術後回老家台東休養，2020年又在家中摔倒，被判定為植物人，今天（29日）在姊姊陪同下，被救護車緊急送往台東馬偕醫院，前妻陸元琪回應：「我什麼都不知道。」攝影師兒子袁義則未回應。

57歲袁惟仁生病成植物人5年時間，據悉這兩天疑似因排尿量過少，讓家屬相當擔心，所以將他送往醫院檢查，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，目前仍在院中檢查與觀察，另外他身形看來比以前瘦。



時常關懷藝人的紀寶如曾透露，2023年曾去探望過袁惟仁，主要照顧者是媽媽和姊姊，坦言對方意識不太清楚「第2次摔倒就不太認識了」，由於少了收入來源，經濟成為很大的問題，但演藝圈不少好友都有伸出援手。

