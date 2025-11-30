袁惟仁變植物人5年 狀況惡化虛弱送醫畫面曝光

【緯來新聞網】5年前變成植物人的台灣知名音樂人袁惟仁29日疑因身體狀況惡化，由姊姊陪同緊急送往台東馬偕醫院急診，目前仍在院內接受觀察與治療。而送醫畫面也隨之曝光了。

袁惟仁狀況惡化虛弱送醫畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

現年57歲的袁惟仁，自2020年在家中跌倒、被診斷為植物人後，長期由家屬照護。據了解，近日他出現排尿量異常減少的情況，引起家人憂心，因此緊急送醫檢查。初步檢查發現白血球指數上升，疑似有感染反應。



送醫當下畫面也曝光，只見他躺在擔架上、全身插滿管線，神情虛弱，由醫護人員在救護車上緊急處理。從曝光的畫面可以看到，袁惟仁身形明顯消瘦，和5年前相差甚大，狀況令人擔憂。

袁惟仁2017年曾在上海跌倒導致腦溢血，返台手術後返回台東老家休養，卻在2020年再次跌倒後陷入植物人狀態，至今已5年。對於這次緊急送醫，前妻陸元琪則表示：「我什麼都不知道。」截至30日，袁惟仁仍在醫院觀察中，家屬尚未發表進一步聲明。

