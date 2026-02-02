袁惟仁跌倒腦溢血、臥病8年離世 前妻陸元琪回應了

袁惟仁離世，前妻陸元琪透過經紀人發聲。（圖／李開明攝、TVBS提供）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於近日病逝，享年57歲。消息曝光後震驚演藝圈與歌迷，也讓前妻陸元琪受到關注。對此，陸元琪透過經紀人回應，表示她在今日中午得知消息，後續事宜由袁惟仁家屬處理，並懇請媒體朋友體諒，給予她與孩子空間，感謝大家的關心與理解。

袁惟仁傳出噩耗，對此，陸元琪經紀人回應：「琪姐在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姐和孩子空間，感謝體諒與關心。」

據悉，袁惟仁和陸元琪2002年結婚，2016年底正式離婚，結束長達14年的婚姻生活。陸元琪曾在節目上坦言，婚姻初期雖甜蜜，但生下孩子後，袁惟仁長期在大陸工作，對家庭態度冷漠，甚至在她罹患子宮頸癌需要住院動手術時，必須拜託對方前往醫院簽字，讓她深感無助與委屈。長期聚少離多、婚姻冷淡，以及袁惟仁隱約的外遇傳聞，最終讓陸元琪選擇結束這段婚姻。

此外，兩人離婚後，袁惟仁2018年7月在上海因跌倒腦溢血，2020年在台東老家再次意外跌倒並撞傷頭部後，他的意識指數一度降至3，病情迅速惡化，最終被醫師判定為植物人狀態。陸元琪也因此經常被問到前夫狀況，對此，過去她曾呼籲外界尊重孩子的生活，不要打擾他們。她曾在社群寫下：「我現在的人生，最重要的只有弎，我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）。你們想要知道的，也是我想知道的。」

