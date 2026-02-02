袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧

「小胖老師」袁惟仁今天辭世，兒子袁義、女兒袁融晚間分別po文跟爸爸道別。（翻攝自袁義IG／本刊資料照）

「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」

面對爸爸袁惟仁的離世，袁義晚間在IG貼文，提到這幾天自己一直在想，「7年後，站在告別前，真的會比較容易嗎？我不知道。我只知道，我一點也沒有更勇敢。」並提到明明知道時間快用完的時候，還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。

袁義也對爸爸說道，「我們都知道你這輩子，做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師吧。我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。」他回想起7年前的回憶，坦言只是想在爸爸面前叛逆一次。「像7年前在上海，打死都不進去看你。像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」

最後，袁義向爸爸表達感謝之意，「謝謝你帶我來到這世界上，希望你在另外一端，也能繼續因為你的兒子而感到驕傲。因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」

袁融也在IG限時動態po文，提到雖然很害怕這一天的到來，但終究還是要面對。「在我心裡，爸爸一直都是一個很溫柔的人，記憶中我從沒看過他發脾氣。對我來說，他是全世界最溫柔的人。」她還提到近期最後一次探望時，和爸爸說了很多這8年來「他沒能參與的一切，也告訴他，不用擔心我，我長大了。」「我很愛很愛爸爸。那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。」

袁融也在IG限時動態po文跟爸爸道別，「不用擔心我，我長大了。」（翻攝自袁融IG）

