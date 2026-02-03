袁惟仁辭世 昔毒舌評小S唱功「只有個位數」互嗆畫面被翻出

袁惟仁過去毒舌辣評小S唱功，逗樂大批網友。（中時資料照）

曾在《超級星光大道》擔任評審、被譽為華語樂壇重量級音樂人的「小胖老師」袁惟仁，昨（2日）傳出於台東病逝，消息一出震驚演藝圈。許多曾受他提攜、指點的參賽歌手紛紛在社群平台發文悼念，感謝他當年嚴厲卻真誠的教誨，也有不少網友再度翻出他過往在節目中犀利講評的經典片段，其中與小S（徐熙娣）的趣味交鋒，更掀起一波「回憶殺」。

巧合的是，袁惟仁過世的日子，正好也是小S的姊姊大S（徐熙媛）逝世一周年的紀念日，讓不少粉絲感嘆時光流逝、世事無常。儘管氣氛感傷，仍有網友透過重溫過去節目畫面，回憶袁惟仁幽默又不留情面的評審風格，其中一段被熱議的片段，來自節目中小S挑戰演唱歐陽菲菲的經典歌曲〈熱情的沙漠〉，當時小S邊唱邊跳表演相當投入，不過袁惟仁卻以專業評審角度直言：「小S第一個音就不準了！」

廣告 廣告

一句話立刻點燃戰火，小S當場不服氣回嗆：「少囉嗦，我們現在是看整體的演出，誰跟你管第一個音」，雙方你來我往，火藥味十足。袁惟仁隨後更毒舌加碼，直言聽了「真的傻眼」，還不忘提醒小S過去也是出過唱片的歌手，「舞蹈的部分非常不錯，至少有8、90分，可是歌唱的部分幾乎只有個位數，小S我自己都傻眼了，妳以前是出片的歌手欸。」

面對毫不留情的評語，小S索性做效果反擊，笑說：「給一個想要唱歌的歌手一個舞台，有這麼困難嗎」，甚至誇張表示：「我以後不會再唱歌了」，沒想到，袁惟仁秒回：「OK，那就好。」，直白反應讓現場與觀眾全都笑翻。

更有趣的是，當時小S仍試圖辯解自己沒有走音，沒想到坐在一旁的另一位評審黃韻玲冷靜補刀：「沒有，真的有。」，逗樂大批網友。如今袁惟仁辭世，該影片至今仍被反覆傳閱，這些當年看似火花四射、實則充滿專業與真性情的互動，也成為觀眾心中難以取代的經典畫面，更讓人懷念這位敢說真話、用生命熱愛音樂的「小胖老師」。

更多中時新聞網報導

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲

吃便當也算 國旅2.2億旅次 立委批灌水

蔡淑臻期許活得舒服 金雲新年想演舞台劇