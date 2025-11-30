袁惟仁送急診 陸元琪：請放過我的孩子

袁惟仁（小胖老師）當初因為擔任歌唱節目評審走紅，寫過多首知名歌曲，更一度在中國大陸發展，6年前他在上海跌倒，導致腦溢血，緊急返台接受手術，人一直在台東老家休養，多次傳出成為植物人，29日傳出再度入院，前妻陸元琪事後發文求放過。

袁惟仁前妻陸元琪。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

袁惟仁的病況根據院方說法，院方表示袁惟仁抵達急診後，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，目前仍在院中接受進一步檢查與觀察。前妻陸元琪被問到相關問題時低調表示不知情，兩人的兒子袁毅目前擔任幕後人員，被其他家媒體問了有關爸爸的病況，也透露沒有聯繫上。

隨後陸元琪發文表示，「不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子⋯」，她提到自己目前生活只有3個重要的事，「我、金先生、蛋蛋」，她表示大家想知道的也是他想知道的，所以不要再問她，「這一路你們看我好好的把他們養大了，也看著他們變成優質的大人了，請放過我的孩子，謝謝」