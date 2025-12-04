袁惟仁送醫急救病情曝！紀寶如揭他經濟狀況曝細節

日前傳出「小胖老師」袁惟仁因身體不適，送往醫院急救。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁6年前在中國腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，目前呈現植物人情況。日前傳出他因身體不適，送往醫院急救，台灣優質生命協會祕書長紀寶如往年都會定期去探望袁惟仁，今(4)日紀寶如與寇乃馨、黃國倫、湯蘭花、周丹薇等人出席聖誕文化藝術嘉年華記者會，她也鬆口透露袁惟仁近況。

袁惟仁長年在台東老家靜養，上月29日疑因身體不適，由救護車緊急送往醫院診治中，紀寶如今露面則表示，她有跟袁惟仁的二姊聯絡，袁惟仁狀況沒有想像中那麼嚴重，「肺發炎，就住院觀察，為他禱告。」

至於袁惟仁的經濟狀況，紀寶如說他有一群好友固定幫助他，她已有兩年沒見到袁惟仁，提到明年1／25有送愛到花蓮活動，會抽空去探望袁惟仁。

