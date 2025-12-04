袁惟仁送醫急診！前妻陸元琪突曬「兒女天倫片」感性喊：我的依靠

娛樂中心／綜合報導

57歲知名音樂人袁惟仁（小胖老師）臥床多年，多次被判定為植物人，近年一直在台東老家靜養，上月29日卻突然被送往台東馬偕醫院急診，近況引發關切。前妻陸元琪第一時間低調回應「我好像不方便說什麼」，隨後懇求外界「請放過我的孩子，謝謝」。今（4）日她有感而發PO出與兒女互動的影片，感嘆兒女如今也能成為自己的依靠。

袁惟仁肺部發炎入院急診。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

陸元琪2016年與袁惟仁離婚後，獨自撫養兩個孩子。今日她發文坦言「有很多時候，我也需要有依靠，但每經歷一個坎的時候，我還是咬著牙熬過去了」，訴說生活不易；不過隨著兒女長大成人，她不再需要獨自扛下一切，任何問題都能與他們討論，一家三口一同用餐、採購、分享日常，「在我們獨自奮戰時遇到的任何不順心或生活上的不開心，都會在這些笑鬧中煙消雲散。」

陸元琪（右）離婚後，獨自撫養袁義與袁融。（圖／翻攝自袁融IG）

近日網路瘋傳一段媽媽對逐漸長大的兒子說「讓我最後一次抱你好嗎」的影片，陸元琪透露看完影片後忍不住爆哭，「為何我沒有早點發現這件事？也忘了我兩個小孩在什麼時候是我最後一次抱著他們……。」她坦言相當想念孩子們年幼時的模樣，不過如今兒子袁義已23歲、女兒袁融也滿20歲，她感性又驕傲表示「他們現在長成這樣的好的人，也是真好」。

