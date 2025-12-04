袁惟仁送醫！前妻陸元琪突吐心聲「靠山也需要依靠」曝兒女互動

陸元琪與袁惟仁2016年離婚。（圖／中時資料照片）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁近年健康狀況頻亮紅燈，2018年因意外摔倒造成腦溢血昏迷，2020 年又在台東住處再度摔傷，導致長期臥病在床，甚至一度傳出成為植物人的消息。未料，上月29日他再度被緊急送醫，引發外界高度關注與擔憂。

面對外界頻頻詢問，袁惟仁的前妻陸元琪日前已呼籲外界「不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子……」，盼能保留隱私空間。今（4日）陸元琪再度更新臉書，分享一段與兒女的相處影片，並以長文寫下過去這些年獨自撫養兒女，面對人生難關的心情，言語間滿是母子三人相互扶持的力量。

廣告 廣告

貼文開頭，陸元琪直言，「有很多時候，我也需要有依靠，但每經歷一個坎的時候，我還是咬著牙熬過去了，一路上帶著這兩個，終於兩個都長大了」，回憶自己一路以來面對各種挑戰都堅強熬過，但如今兒女已經長大，反而成為陪伴她、支持她的重要力量，「只要有什麼問題，我會找他們討論，難得三個人都有空的時候，不需要約定，我們一定會一起吃吃飯，然後採買家裡的必需品」。

陸元琪分享現在大採購生活必需品時，已經沒力氣搬重物，兒子的舉動讓她覺得貼心，「現在的我根本沒力氣搬，兒子會幫忙把所有的物品搬上樓，吃飯的時候我們會聊很多讓身心靈都放很鬆的話題，在我們獨自奮戰時遇到的任何不順心或生活上的不開心，都會在這些笑鬧中煙消雲散」。

陸元琪坦言，兒子女兒從小到大的照片都是她拍的，無論怎麼拍「他們也不會說我技術爛 」，如今孩子們也會打趣她、笑她「太弱」，但遇到真正需要依靠的時刻，她仍是孩子們心中最堅定的靠山。話鋒一轉，陸元琪感性表示，孩子們的那些玩笑和陪伴，其實就是她最大的力量來源，「靠山有時候也需要有依靠，每每他們鬧我，跟我說的那些玩笑，其實就是我的依靠」。

更多中時新聞網報導

今年不到900人染愛滋 22年新低

動保修法卡關 遊蕩動物最頭痛

LINE Pay拆夥 電支遷徙潮來襲