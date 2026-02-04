袁惟仁逝世！吳宗憲「才剛匯大筆的」曝他生前活得很辛苦

吳宗憲4日舉辦演唱會加場記者會。（范揚光攝）

本土天王吳宗憲4日舉辦演唱會加場記者會，宣布將在3月28、29日於台北國際會議中心TICC舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」。這場演唱會由已故天王高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）策畫，寶弟到場力挺，還笑說屆時自己也會上台唱2首歌，被吳宗憲虧「現在還要賣票，你不要開玩笑。」

外界關心他是否已送給徒弟Lulu黃路梓茵、陳漢典的200萬禮金？他曬出對話紀錄證明，「那個小錢怎麼可能拖過隔天」，鹿希派爆料公司內部曾勸吳宗憲「不要真的包200萬出去」，吳宗憲霸氣回「勸什麼勸」，說到就要做到。

吳宗憲近來送別幾位身邊好友，心情不捨，談到袁惟仁逝世，他說跟黃韻玲、莫凡、游鴻明、張宇等人有群組定期幫忙資助袁惟仁復健，吳宗憲表示：「我最後一次匯款比較多，因為怕忙到沒有時間就匯多一點，沒想到就發生不幸的事情，藝能界大家互相幫忙。」盼袁惟仁一路好走，「他生命後段是活得很辛苦。」

他3月29日門票一開賣隨即售罄，聽到粉絲熱情敲碗加場，他跟寶弟馬上去喬時間，如今將連唱2場，正積極備戰演唱會，他向來把粉絲當成是自己的衣食父母，面對不管大場還是小場演唱會，用最認真態度來看待，「把每一場都當最後一場辦，唱出所有歌迷最愛聽的歌，來我的演唱會就是要值回票價。」吳宗憲3月28日「2026臭男人巡迴演唱會」門票將在27日於KKTIX網站、全家便利商店開賣。

