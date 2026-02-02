袁惟仁逝世 14年前妻陸元琪低調發聲

【緯來新聞網】資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2日）傳出逝世台東家中，享年57歲，家屬證實噩耗。有過一段婚姻的他，在2002年與陸元琪結婚，但在2016年離婚，如今得知前夫離世，陸元琪經紀人也做出回應了。

袁惟仁驚傳病逝，陸元琪也在今天中午得知相關訊息。（圖／翻攝自袁惟仁、陸元琪臉書）

袁惟仁與陸元琪的婚姻曾是演藝圈的話題，2人在2002年閃電結婚，育有一對子女，大兒子袁義與小女兒袁融，而陸元琪婚後淡出螢光幕，把重心放在在家庭上，沒想到這段婚姻卻在2016年宣告破碎。



離婚後，陸元琪獨自撫養兒女，背負房貸和車貸，靠經營網購平台與上通告維生。當年袁惟仁在上海昏迷時，她帶孩子前往探視，並寫下心情：「你是我人生最嚴厲的主考官」、「欠我的記得還給我」，字句中充滿複雜的情感，這段長達20餘年愛恨糾葛，也隨著袁惟仁的離世畫下句點。



針對袁惟仁逝世，陸元琪經紀人回應：「琪姐在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姐和孩子空間，感謝體諒與關心」。

