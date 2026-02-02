袁惟仁過世享年57歲⋯家屬證實「帶著你們的溫暖離開」

資深音樂人袁惟仁今（2）日過世，享年57歲。他2018年因意外摔倒造成腦溢血昏迷，2020年在台東住處再摔傷，長期臥病在床，甚至一度傳出成為植物人。今日包括陳子鴻等多位音樂人轉發袁惟仁二姊袁藹珍的發文，悼念好友。

袁惟仁二姊袁藹珍發文說道：「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽、開車時聽、傷心時聽、平靜時聽，他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」