袁惟仁過世音樂界哀悼 陳子鴻盼一路好走 林俊逸：我會繼續加油，好嗎？

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作過《征服》、《執迷不悔》等眾多歌曲的「小胖老師」袁惟仁，今(2日)傳出過世消息，享年57歲，音樂圈好友紛紛不捨悼念，知名製作人陳子鴻發文：「小胖老師一路好走。」北流董事長黃韻玲則感傷提到：「我們親愛的小胖，今天離開我們了。」

林俊逸也在社群發文追悼袁惟仁，談到：「多年前，有一次小胖老師來上節目，我唱了他寫的《缺席》，彩排完之後他跟我說，我把他的歌唱出很不一樣的畫面。」

林俊逸在社群發文追悼袁惟仁。(資料照，記者陳奕全攝)

接著林俊逸談到：「謝謝小胖老師那時的鼓勵，也謝謝你的歌，鼓舞了許多人心，我會繼續加油，好嗎？R.I.P，小胖老師。」特別引用袁惟仁過去當評審時愛說的「加油，好嗎？」自我鼓勵。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

（影）雕像重現大S「少女形象」！S媽淚崩緊抱 小S顫抖伸手撫摸

《陽光女子合唱團》擠進台片影史票房第7名 今挑戰4億大關

Melody傲慢沒禮貌 奧客行徑遭服務業連環爆

SJ始源也來了！黑西裝冒雨致意大S 挺具俊曄「神祕私交」曝光

