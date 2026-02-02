袁惟仁過世／老友游鴻明心碎「一路好走」 Ella謝恩師爆哭：再也無法見面

資深音樂人袁惟仁今（2）日過世，享年57歲，他生前人緣極佳，多位藝人好友接連悼念發聲，包括張宇、游鴻明、黃韻玲、陳子鴻等，許多音樂圈後輩也感謝他提攜以及創作出無數經典好歌，啓迪後起之秀。

袁惟仁的多年好友游鴻明心碎表示：「小胖這次離家不只500哩了，所有年少時一起的開心、悲傷、瘋狂、浪漫就此落幕，相信天堂有你更揮灑的音樂空間，一路好走了我的朋友！」字字句句吐露對老友先行離開的不捨。

此外，袁惟仁也曾為S.H.E的音樂作品擔任製作人，Ella得知噩耗後淚流不止，淚崩直呼：「再也無法見面了！」她表示袁惟仁在心目中一直有個很重要的位置，很感謝對方一直以來的照顧。她近期的巡演有段她參加歌唱比賽時，袁惟仁擔任評審的畫面，每次那熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她很感慨、想念。

Ella透露，後期袁惟仁因為養病，雙方沒有聯繫和見面，但內心一直為他打氣，她衷心祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他，如果家屬願意舉辦追思會，我希望可以去送最後一程，好好跟他告別。」

袁惟仁2018年十月不慎在上海跌倒，引起腦溢血，當時還被檢查出有腦部有良性腫瘤，好不容易清醒脫離險境，返台後繼續接受治療，但身體狀況時好時壞。2020年10月於台東老家再度意外摔倒，後來被判定為植物人。長期臥病在床，多年來龐大的醫護支出全由好友張宇、游鴻明、莫凡等人發起募款資助。

