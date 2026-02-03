袁惟仁過世 《星光》冠軍方宥心哽咽回憶「像溫暖的爸爸」

袁惟仁（小胖老師）2日傳出病逝消息，與其相識多年的黃嘉千，3日出席全民大劇團售票記者會，透露過去曾去探望過袁惟仁，當時對方狀況還挺好；《超級星光大道》第四屆冠軍方宥心則是語帶哽咽，坦言仍需要時間平復心情，也認為袁惟仁就像溫暖的父親，時常私下給予參賽者鼓舞。

全民大劇團宣布《你好，我是接體員》睽違四年重返舞台，全新喜劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》登場（圖／小娛樂）

袁惟仁2018年傳出重摔、腦溢血昏倒，就沒再露面，在2020年台東老家再次跌倒，傳出就此成為植物人，由二姐長年照料。二姐於2日證實袁惟仁已離世，感嘆他從此獲得真正的自由，計畫將弟弟帶回台北安葬，同時慶幸弟弟留下許多動人金曲，能在思念時聆聽，彷彿他無所不在。

好友黃嘉千表示，曾與演藝圈好友一同探望袁惟仁，當時對方狀態不錯，自己握著對方的手說說話，袁惟仁對朋友的關心也仍有反應，但考量此時不便打擾家屬，尚未與對方聯繫，現階段只祈願家屬平安順遂：「相信未來在天上，大家一定會再相見。」

黃嘉千談到袁惟仁，表情嚴肅（圖／小娛樂）

袁惟仁曾擔任《超級星光大道》評審，從該節目第四季出身的方宥心表示，昨晚在排練休息期間，才得知噩耗，內心深受打擊，仍需要時間消化，除了感謝老師過去對後輩的提攜，也感念老師為華語樂壇留下的眾多經典作品。