袁惟仁過世！兒子袁義這輩子扯平了 望下輩子能當個及格的父子

袁惟仁因病過世。（翻攝自袁惟仁臉書）

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）今（2）日病逝台東，兒子袁義、女兒袁融紛紛發文表達不捨之情，袁義寫著：「你一定覺得今天晚上很安靜對吧！你有多少的晚上，身邊都是醫療器材的聲音，晚安老爸，我會想你的。」

文中，袁義先是對長期照顧父親的二姑姑與年邁奶奶致謝，自己這幾年來並沒有變得更勇敢，雖然知道時間快用完，還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走，飛往台東時，感覺距離很遠，他寫著：「後來才發現不是台東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。」

袁義認識父親的樣子，其實跟觀眾一樣，透過節目與歌曲，曾希望父親能有一句歌詞是專門為自己而寫，他寫到：「我沒有找到，但我不想找了。我們都知道你這輩子做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師吧。我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。」

袁義在社群網站上，分享著與父親袁惟仁的點滴。（翻攝自袁義IG)

7年前，面對父親病倒時，袁義說什麼也不肯走進病房探望，其實只是想在爸爸面前叛逆一次，他寫著：「像這七年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」不過，他會繼續以身為袁惟仁的兒子為榮，也希望在另外一端的父親，能同樣因為有他這個兒子而感到驕傲，如果真的還有下輩子，希望可以再一次，好好當個及格的父子。

袁惟仁的女兒袁融心碎透露，終究要面對這一天，但欣慰父親已經遠離病痛。在自己心中，袁惟仁是全世界最溫柔的人，記憶中從沒看過爸爸發脾氣，因為爸爸曾經說過「我女兒做什麼都是對的」，他的偏愛與寵愛，一直都是她踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。她寫著：「他很溫柔、很善良，在我心裡，他永遠都那麼美好。」

袁融與父親訴說了這8年來關於自己的成長。（翻攝自袁融IG）

袁融透露，上個月得知爸爸住進加護病房後，兩週內跑了兩趟台東探望。因醫護人員告知情況並不樂觀，在最後一次見面時，與父親訴說了這八年來關於自己的成長，並堅強地告訴爸爸：「不用擔心我，我長大了。」袁融接下來會好好陪父親走完最後一程。

