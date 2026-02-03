袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼

袁惟仁過世，陸元琪當晚發文訴心聲。（圖／報系資料照、翻攝臉書陸元琪）

資深音樂人袁惟仁2018年在上海因腦溢血昏倒，經搶救後長期臥床，至今成為植物人。昨（2）日傳出噩耗，袁惟仁不幸病逝，享年57歲。他的前妻陸元琪於深夜在臉書證實此事，並透露袁惟仁其實早在1月初就已住進加護病房，孩子們也曾前往探視父親，直言：「這些日子，我們最怕聽到訊息通知的聲音……。」

袁惟仁與陸元琪於2016年離婚，婚後育有一子一女，分別為袁義與袁融。離婚後，陸元琪獨自扛起房貸、信貸與撫養孩子的責任。她表示，2月2日中午左右，孩子接獲袁惟仁病逝的消息，第一時間就告訴她：「爸爸走了。」這突如其來的消息讓一家三口當場情緒潰堤。

陸元琪形容當時的狀況猶如「眼淚的洗禮」，太多畫面跟複雜的心情理不清，甚至分不清是感冒的鼻涕還是眼淚的鼻涕。她坦言，自己強忍悲傷陪伴孩子面對父親離世的事實，也透露哭到眼睛腫脹，像是「大型手工魚餃」，女兒則像是「手工大肉包」。

儘管哀傷難掩，陸元琪仍在貼文中勉勵自己與孩子：「沒事，我們都會好好的。」她也不忘向支持其網購團購的會員喊話，表示本週開團商品可能會延後上架，盼望會員們多些體諒，「別急著去別的社團喊單啊！我先好好的跟孩子沉澱一下喔……愛你們。」此外，她也在IG上分享多張孩子與袁惟仁合照，以及袁惟仁生前的作品，緬懷前夫。

