袁惟仁過世！吳宗憲曝與藝人好友「每年都匯款資助」 最後一張專輯出自他往事成追憶

「本土天王」吳宗憲將於3月29日在台北國際會議中心舉行「吳宗憲 JACKY WU 《2026 臭男人 巡迴演唱會》台北站」，並於今（4）日在台北舉行記者會，宣布於3月28日演唱會加場的好消息。與日前過世的「小胖老師」袁惟仁過世，吳宗憲提到，與藝人朋友們有一個群組，還有一個基金，專門資助袁惟仁與其家人。

吳宗憲透露與藝人好友們有一個基金，專門資助袁惟仁與其家人。（圖／記者吳雨婕攝）

談到袁惟仁離世，吳宗憲提到與藝能界的朋友，包含黃韻玲、游鴻明、張宇、巫啟賢等人，從袁惟仁中風後，有一個群組，「大家一起幫忙照顧袁惟仁家人，我最後一次匯款比較多。」他透露，每一年固定都會匯款到幫助袁惟仁的基金會裡，「袁惟仁姊姊照顧他很辛苦，很心疼，希望他金錢上有支柱，所以就把錢放在基金共同幫忙，希望他一路好走，他生命尾端過得比較辛苦。」

吳宗憲也提到，袁惟仁生前製作的最後一張專輯，正好就是自己的作品，一首由方文山、周杰倫聯手創作的〈一路上小心〉，如今想起，讓人更覺惆悵，他也在現場當場哼唱了兩句。此外，資深藝人曹西平也於日前離世，吳宗憲提到自己沒有出席告別式，不過在前幾天已前往靈堂致意，「我在靈堂裡跟他聊天聊了40分鐘，還吵到隔壁，我還流眼淚。」

