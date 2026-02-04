袁惟仁過世！大姊120字發文吐心情 5年前曾批他兒女寡廉鮮恥

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「小胖老師」袁惟仁2018年意外跌倒後，被判定為植物人，近幾年都在台東老家休養，去年11月傳出緊急送急診，白血球指數升高，出現感染反應，時隔2個月，他在2日於家中過世，享年57歲，消息震驚各界，而他的大姊袁藹玲曾大罵袁惟仁的一對兒女「寡廉鮮恥」，昨（3）日在社群媒體發文吐心情。

袁惟仁過世。（圖／資料照）

袁藹玲在臉書上，以「斷線」為題，寫下：「牽掛是一絲絲繫著親人的線，思念卻是一朵朵漂浮的雲，看似晴空萬里的天，細看卻能發現幾朵，遠遠悄悄溜過的雲，雲多了，思念化成悲傷的雨，包圍且覆蓋四周，撐開用親朋好友的關懷編織成的傘，牽著身上其餘的絲線，繼續前行，直到雨停。」有人在貼文底下留言關心，她也親自回應：「我們都好，謝謝。」

袁藹玲5年前曾痛批袁惟仁的子女「寡廉鮮恥」，提到袁惟仁多年來都是由二姊照顧，袁惟仁的兒子、女兒卻對父親不聞不聞，表示袁惟仁兒子袁義從來沒有自發地聯絡過袁惟仁或者袁惟仁的家人，卻一直公開的表達對爸爸的思念，「任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？ 是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？」對此，袁惟仁兒女回應，是奶奶阻擋他們探視爸爸。

