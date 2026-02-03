袁惟仁過世「小胖老師」評審成經典 大膽評小S唱歌：第一個音就不準

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名音樂人、評審「小胖老師」袁惟仁昨(2日)在台東病逝，享年57歲，過去他在《超級星光大道》擔任評審，不少參賽歌手這兩天都感傷在社群發出悼念文，回想過去被小胖老師指點的難忘回憶，網友則翻出不少袁惟仁以前在節目上當專業評審講評的影片，其中他和小S的互動相當逗趣，網友直呼百看不膩。

袁惟仁昨天過世，剛好也是小S姊姊大S逝世一週年紀念日，儘管讓人感傷，不過網友透過重溫以前袁惟仁和小S在節目裡的趣味交鋒，稍微能轉換一下感傷心情。

當時在節目裡，小S挑戰演唱歐陽菲菲經典歌曲《熱情的沙漠》，邊唱邊舞，架式十足，不過袁惟仁以專業評審角度評析說：「第一個音就不準了！」小S不服氣，雙方爭辯，袁惟仁則大膽直呼聽了小S唱歌傻眼了，說她畢竟也出過唱片，接著更毒舌評小S，說她跳舞可能有個80、90分，但在唱歌這部分，「幾乎只有個位數。」小S做效果，說以後不唱了，袁惟仁則直白回應OK，笑翻網友。有趣的是，當時小S一直想辯解自己唱歌沒有走音，但在袁惟仁旁邊的另一評審黃韻玲則說：「沒有，真的有。」網友直呼這是最強補刀啊。

