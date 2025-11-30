袁惟仁遭爆身體不適送醫！前妻陸元琪不知情 再發聲：請放過我的孩子

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29）日傳出他疑似身體不適送往之院救治，對此，前妻陸元琪先是透過經紀人回應：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」攝影師兒子袁義則回應：「我都不曉得我父親的近況，抱歉。」隨後陸元琪再度於臉書發聲呼籲外界，「不要來問我跟我的孩子們。」

「小胖老師」袁惟仁昨（29）日傳出他疑似身體不適送往之院救治。（圖／翻攝自臉書）

陸元琪在臉書發文表示，自己人生中最重要的只有自己及兒子女兒，雖然文中未提及袁惟仁，但她直言：「你們想要知道的，也是我想知道的，所以，拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子，這一路你們看我好好的把他們養大了，也看著他們變成優質的大人了，對吧？」希望媒體不要再追問他們袁惟仁的事宜，「請放過我的孩子，謝謝。」

廣告 廣告

前妻陸元琪發聲。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪於臉書發聲呼籲外界，「不要來問我跟我的孩子們。」（圖／翻攝自陸元琪臉書）

其實袁惟仁與女星陸元琪曾有段14年的婚姻，2016年兩人才協議離婚，之後兩人鮮少聯繫。6年前袁惟仁因在上海跌倒導致腦溢血，返台接受手術回到台東老家休養，2022年被判斷成植物人，生活起居由姊姊負責。

據《中國時報》報導，昨天傍晚家屬發現袁惟仁有異狀，便聯繫救護車送往急診，而院方初步檢查他發現白血球指數偏高，疑似與感染有關，但詳細原因仍待後續檢驗。不過以上消息仍未經袁惟仁家人證實，連曾為了他到台東探望的好友紀寶如目前也積極聯繫家屬中，相當焦急。





更多FTNN新聞網報導

快訊／病情有變？袁惟仁身形消瘦急送台東馬偕

小S復出美照是袁惟仁兒子拍的！陸元琪感動發文：以他為榮

王力宏爆有新歡！與王媽媽共舞畫面流出 「雙方真實關係」曝光

