袁惟仁重摔成植物人突送醫急救！紀寶如出面鬆口了 「最新病況」曝

音樂人「小胖老師」袁惟仁長年臥病在床，多次傳出被判定為植物人，上月29日突然被送往台東馬偕醫院急診，醫院也出面說明。初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應。而好友紀寶如今出席黃國倫、寇乃馨號召的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會，也透露袁惟仁病況。

袁惟仁送醫。（圖／記者王浩源攝影）

紀寶如說有跟袁惟仁二姊連絡上，透露袁惟仁狀況沒有媒體報導的那麼嚴重，但目前還在醫院休養，病況漸入佳境中。提到經濟現況，紀寶如說他身邊一直有一群好朋友幫忙，所以請大家不要擔心。接下來她去花蓮光復鄉做公益，到時也會過去探望。

第二屆「聖誕文化藝術嘉年華」擴大舉辦，將連續3天(12/12、13、14日)，在新光三越香堤大道廣場，聚集近百位藝人參與這場“高舉耶穌是主流文化”的盛典！包括湯蘭花、周丹薇、陳蘭麗、葉歡、黃國倫、寇乃馨、李宣榕、李晶玉、何戎、何方、廖偉凡、邱沁宜、吳廷宏、吳亦偉、王宏恩、黑旋風、逸祥、紫布爾、紀寶如、盧學叡、高蕾雅、陳致遠、林秀琴、曾治豪、拉娃谷幸、蘇婭、林照玉、許惠美、林淑楨、張雅涵、華華、丘克俊、李明霞等數十位藝人齊聚一堂。

