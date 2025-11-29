袁惟仁重摔成植物人突送醫急救！紀寶如證實「失聯中」：很著急

記者蔡維歆／台北報導

紀寶如過去曾探視袁惟仁。（圖／記者趙于瑩攝影）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁長年臥病在床，多次傳出被判定為植物人，一直都在台東靜養。今（29日）袁惟仁突然被送往台東馬偕醫院急診，醫院也出面說明。對此過去常探望他的紀寶如也回應了。

今日傍晚傳出袁惟仁因不明原因由救護車緊急送往台東馬偕醫院急診。（圖／記者王浩原攝影）

紀寶如先前曾透露有去探視袁惟仁，據她所知就是意識不太清楚，不太認識人，前幾年探望時還能認得人，平常就是媽媽、姊姊、姊夫輪流照顧，演藝圈則有一群朋友會幫助經濟方面的問題，袁惟仁是長期臥床的狀態，靠家人餵奶、餵水、拍背。

如今袁惟仁緊急送醫，根據院方說法，袁惟仁抵達急診後，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，目前仍在院中接受進一步檢查與觀察。對此紀寶如則回應記者表示：「抱歉，還沒聯絡上，也很著急。」

