袁惟仁重摔臥床5年突送醫 前妻陸元琪再發聲懇求：請放過我孩子

娛樂中心／蔡佩伶報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁長年臥病在床，多次傳出被判定為植物人，一直都在台東靜養，不過昨（29日）傳出送往台東馬偕醫院急診，狀況讓許多人擔憂，而前妻陸元琪被問及此事，低調表示不方便說什麼，隨後，也在臉書中發文吐真實心聲。

陸元琪29日晚間提到現今她的人生最重要是自己跟一雙兒女，至於外界關注的袁惟仁狀況，「你們想知道的，也是我想知道」，最後，陸元琪拜託眾人不要再去問她或是孩子，表示一路走來她將孩子好好拉拔長大，如今孩子也成為優質的大人，這一切大家都是有目共睹，因此懇求大眾「請放過我的孩子」。

其實，袁惟仁6年前在上海因為跌倒導致腦溢血，接受手術後也回到台東老家休養，如今傳出緊急送醫，根據醫院的說法，提到初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，目前仍留在院中接受進一步檢查與觀察。

陸元琪發文吐真實心聲。（圖／翻攝自臉書）

