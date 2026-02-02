袁惟仁金曲多！〈征服〉那英、〈離開我〉陶晶瑩

袁惟仁靠這首那英〈征服〉，更是入圍第十屆金曲最佳作詞和最佳作曲人獎。（圖／東森新聞）





曾被無數歌手尊稱為「小胖老師」的袁惟仁，今（2日）傳出病逝消息，震撼台灣樂壇。回顧他的音樂作品，首首都是膾炙人口的經典之作，像是為那英創作的〈征服〉、〈夢一場〉，不僅傳唱度極高，也曾入圍金曲獎。此外，他替陶晶瑩、王菲等歌手量身打造的多首歌曲，同樣深植人心。小胖老師袁惟仁曾接受《EBC東森新聞》採訪，不只大秀「好歌喉」，靠這首那英〈征服〉，更是入圍第十屆金曲最佳作詞和最佳作曲人獎。

歌手那英〈征服〉：「就這樣被你征服，切斷了所有退路，我的心情是堅固，我的決定是糊塗。」

然而那英的「經典歌曲中」，還有這首詞曲同樣出自袁惟仁。歌手那英〈夢一場〉：「早知道是這樣，像夢一場，我才不會把愛都放在同一個地方，我能原諒，你的荒唐，荒唐的是我沒有辦法遺忘。」

講到代表作，可不能少了小胖老師為好友陶晶瑩做的這一首。歌手陶晶瑩〈離開我〉：「離開我，你會不會好一點，離開你，什麼事都難一點。」

當年只要是出自袁惟仁作詞作曲，都能廣獲好評，然而2004年王菲這首，更是拿下「港台年度最佳歌曲」。歌手 王菲〈旋木〉：「旋轉的木馬沒有翅膀，但卻能夠帶著你到處飛翔，音樂停下來，你將離場，我也只能這樣。」

大街小巷不會唱也會哼，除了〈旋木〉還有這一首 。歌手王菲〈執迷不悔〉 ：「要我用誰的心去體會，真真切切地感受周圍，就算痛苦，就算是淚，也是屬於我的傷悲。」

當然除了幫天后歌手作詞作曲，小胖老師也有不少自創曲，好聽到不少歌手翻唱。已故歌手袁惟仁〈坦白〉：「妳變得不能再對我坦白，妳學會欺騙去面對現在，可是我沒有錢，可是我沒有變，可是我以為妳都看得見。」

是歌手也是詞曲作家，更是音樂製作人，小胖老師的代表作品如數家珍，一首首名曲，如今都成了最美回憶。

