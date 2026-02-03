袁惟仁長期臥床過世享年57歲 醫曝「頭號殺手」：肺功能大幅退化

袁惟仁長期臥床過世享年57歲。（翻攝自袁惟仁臉書）

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）昨（2）日病逝台東，享年57歲，醫師蘇一峰指出，人只要一臥床久了，肺功能大幅退化，越來越喘也容易累積痰，就變成肺炎，「肺炎是臥床病人的頭號殺手」。

袁惟仁長期臥床 數度與死神搏鬥

袁惟仁因長期臥床，容易有吸入性肺炎等感染問題，2025年底曾緊急送醫急救，自此後，他感染肺炎的頻率增加，常常感染肺炎送醫，病情快好後又復發，就這樣不停惡性循環，數度與死神搏鬥，據了解，上週他再度因感染肺炎住進加護病房，醫院多次發出病危通知書，最後因病情嚴重引發器官衰竭而放棄急救，而就在昨日他告別人世，享年57歲。

肺炎是臥床病人的頭號殺手？

蘇一峰昨天也發文說，常跟病人和家屬說，「人在床上一直躺著，遲早會肺炎」，57歲音樂人袁惟仁腦溢血臥床，因肺炎入院不治過世

蘇一峰表示，人只要一臥床久了，肺功能大幅退化，越來越喘也容易累積痰，就變成肺炎。臥床吃東西也容易嗆進呼吸道，也容易吸入性肺炎，「肺炎是臥床病人的頭號殺手」。

