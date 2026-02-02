袁惟仁離世享年59歲！從駐唱歌手到金曲製作人 病倒靠星友籌醫藥費創「小胖基金」

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁被家屬證實，今（2）日在台東老家安詳離世。（圖／報系資料照）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁自2018年身體出狀況，2020年變成植物人後，回到台東老家休養，但今（2）日被家屬證實死訊，享年59歲。袁惟仁從1986年與莫凡組成「凡人二重唱」展開他的音樂夢，還為許多歌手或團體寫過熱門金曲，成為王牌製作人之一，而最令台灣觀眾印象深刻的是他擔任選秀節目《超級星光大道》評審。但後續袁惟仁卻因感情問題、財務危機和病痛纏身，消失大眾眼前。

袁惟仁與莫凡在1986年組成雙人組合「凡人二重唱」開始到民歌餐廳駐唱，1991年他們推出第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》，入圍第4屆金曲獎最佳演唱組獎；1993年他們以第三張專輯《大夥聽我唱支歌》，獲得第5屆金曲獎最佳演唱組獎。同年袁惟仁替天后王菲譜曲〈執迷不悔〉，在港澳打開知名度。

凡人二重唱1994年推出第四張專輯《心甘情願》，再度獲得第6屆金曲獎最佳演唱組獎；隔年他們推出第六張專輯《難兄難弟》，但這也成為兩人合作的最後一張專輯。袁惟仁在1996年開始當製作人，為S.H.E、動力火車、齊秦等歌手製作專輯，寫下亮眼成績。

而袁惟仁在1998年為天后那英寫的歌曲〈征服〉和〈夢醒了〉，都成為熱門金曲。除了那英，袁惟仁也製作過不少好歌，包括王菲的〈旋木〉、陶晶瑩的〈離開我〉和巫啟賢的〈愛情傀儡〉等。袁惟仁在2000年推出個人同名專輯，一舉入圍第12屆金曲獎最佳國語男演唱人獎。

讓袁惟仁真正被台灣觀眾認識的契機，就是他在2007年開始擔任選秀節目《超級星光大道》評審，還留下經典口頭禪「加油，好嗎？」。之後袁惟仁也成為大陸歌唱節目的熱門導師人選，但2018年他到上海錄製節目《星動亞洲》，意外在飯店摔倒腦溢血，送醫還發現腦部有腫瘤緊急切除。

病倒的袁惟仁也面臨龐大醫療費，即便當時節目製作方替他繳清醫療費，但在演藝圈人緣好的他，陳建寧、王治平、陳子鴻、包小松、薛忠銘、周治平等30位音樂人、製作人熱心合捐40萬元，盼能雪中送炭。之後張宇還發起「小胖基金」，號召圈內人有錢出錢，一起援助袁惟仁後續醫療費用。

「小胖基金」是張宇擔心袁惟仁母親無力負擔龐大的醫療費用，才想到用這個計畫幫忙，莫凡、游鴻明和巫啟賢等人紛紛響應，巫啟賢也曾前往台東探視袁惟仁。據悉，這筆基金每月匯4萬元給袁惟仁的家人，分別是看護費及營養金。

袁惟仁切除腦瘤後返台回台東老家休養，但2020年在家中跌倒又撞傷頭部，成為植物人，直到今日被家屬證實死訊，也令昔日許多粉絲很不捨。

