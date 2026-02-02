袁惟仁離世前一度恢復心跳 聽親姊輕聲吐「媽媽我會照顧」放心走了

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今天（2日）病逝，享年57歲。（圖／翻攝自臉書，袁惟仁 / 小胖老師）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血跌倒昏迷，2020年又在台東住處摔倒，之後臥床長達8年，於今天（2日）病逝，享年57歲。藝人楊貴媚透露，袁惟仁上月住進加護病房，今天清晨心臟停止，一度恢復生命跡象，後來袁家姊姊走到身旁輕聲說了1句話，他便離世了。

《ETtoday星光雲》報導，楊貴媚表示，自己多年來代表桂田文化藝術基金會，固定前往台東探望袁惟仁，時間已長達約6年。她表示，先前曾致電給袁惟仁的姊姊，希望能在今年1月前往探視，卻被告知袁惟仁已於1月5日住進加護病房。

楊貴媚說，自己一直與袁惟仁的姊姊保持聯繫，原本打算等病況穩定後再前往台東，心中也始終相信他一定能好轉，沒想到「一進加護病房就沒再出來」。她接獲噩耗後曾與袁惟仁姊姊通電話，得知今天清晨醫院通知家屬袁惟仁心臟停止，全家立刻趕赴醫院，抵達後心跳一度恢復，院方因此請家屬先行返家。

楊貴媚轉述，當袁惟仁心跳短暫恢復後，姊姊走到弟弟身旁輕聲說「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧」，不久後他便離世了。她也回憶，自己上一次見到袁惟仁是在去年夏天，坦言如今最放心不下的，是袁惟仁年邁的母親與一路陪伴的姊姊。

家屬表示，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

