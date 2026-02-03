袁惟仁離世前「聞到熟悉菸味」陸元琪全說了 親吐上節目爆料原因：為了收入

袁惟仁與前妻陸元琪的婚姻糾葛，多年來始終備受外界關注。（圖／報系資料照、翻攝自陸元琪臉書）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血跌倒昏迷，2020年又在台東住處摔倒，之後長期臥床，最終於昨天（2日）病逝，享年57歲。前妻陸元琪今天（3日）在臉書寫下長文，透露她於袁惟仁離開的前一晚，突然在家中聞到熟悉菸味，讓她忍不住對著空氣傾訴多年來的委屈，同時也揭開她上節目爆料的真正原因。

陸元琪表示，她和孩子們接到噩耗的當下瞬間變成木頭人，唯一流動的是眼淚，「晚餐時我們開始說話，開始找出舊照片，帶著思念一邊笑一邊哭。孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說是一家四口的合照。我本來不想對外說什麼我的心情，可是經過一晚、翻騰了所有的回憶，我還是有話想對祢說。謝謝祢曾經這麼愛我」。

她坦言，自己簽字離婚後的日子非常辛苦，什麼光怪陸離的事都能被她遇到，而解決事情都需要大筆的花費，為了維持收入，她上節目講出和袁惟仁之間最不愉快的事情，「這些畫面一直被截圖出來寫成文章，讓祢被罵。在這裡我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」。

陸元琪說，就在袁惟仁離開的前一晚，她獨自一人在家，忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味，當下感覺小胖似乎回來了，於是她開始對著空氣說話，不斷傾訴著這些年的委屈跟快堅持不下去的心情，「謝謝祢留下一對那麼好的子女給我，我們的孩子是那麼的不一樣，孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事」。

她提到，孩子們記得的都是袁惟仁的好，「所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號。那次的見面，一眼萬年。究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣……幾輩子後又會有什麼因，讓我們再次相遇呢？」最後，陸元琪強調她和孩子們會把起精神好好生活，「因為我們知道，當我們開始正常運作，才是祢想要看到的」。

