袁惟仁離世震驚樂壇！昔日搭檔莫凡發文哀悼

歌手莫凡與袁惟仁曾組成「凡人二重唱」團體，並在台灣走紅。（圖／翻攝自袁惟仁、莫凡臉書）





資深音樂人袁惟仁（小胖老師）辭世，震撼樂壇。袁惟仁曾與歌手莫凡組成「凡人二重唱」，兩人合作推出多張專輯，曾紅遍一時，成為一代人的共同回憶。消息傳出後，莫凡也在社群平台發文悼念昔日搭檔。

凡人二重唱紅極一時

台灣「校園民歌」運動自1970年代興起，由大學生發起、以「唱自己的歌」為口號，掀起一波本土創作音樂潮流。這段期間，許多歌手藉此起步，逐漸在全台走紅。袁惟仁與莫凡便是在民歌時期起家，組成「凡人二重唱」並於1991年12月31日推出第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》，迅速獲得關注，並入圍第4屆金曲獎最佳演唱組合獎。

廣告 廣告

隨後在1993年與1994年，他們憑藉第3、4張專輯，連續奪下第5屆與第6屆金曲獎最佳演唱組合獎，奠定了袁惟仁在華語樂壇的核心地位，也使他在音樂創作與製作領域獲得廣泛肯定。

莫凡哀悼袁惟仁離世

對於袁惟仁的離世，莫凡也立刻發文寫下「安息，我的搭檔」。網友們也不捨留言，「我會記得《凡人和他的朋友們》的那段美好時光」、「小胖留下許多動人的歌曲會一直流傳下去」、「小胖解脫了，不受苦了」、「我會記得那時的你們，小胖老師RIP」、「願安息，謝謝你留給世間的美好」。

袁惟仁自2007年至2013年擔任選秀節目《超級星光大道》評審，期間創造多個經典場面，也與許多歌手建立深厚合作關係。他同時活躍於音樂製作領域，曾擔任S.H.E、林宥嘉等知名歌手的音樂製作人。S.H.E還曾推出歌曲《聽袁惟仁彈吉他》，以致敬這位對樂壇貢獻卓著的音樂人，該曲收錄於她們的專輯《Play》中。



【更多東森娛樂報導】

●女星服刑4年！曝18人擠牢房「解決生理需求」靠2招

●疑遭仙人跳！方順吉公開報案證明單 再發不自殺聲明

●快訊／小胖老師袁惟仁驚傳病逝 享年57歲

