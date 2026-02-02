袁惟仁離世震驚樂壇！昔日「凡人二重唱」搭檔莫凡發文哀悼

1994年凡人二重唱。 (陳素貞攝)

昔日音樂搭檔袁惟仁（小胖老師）近日病逝，享年57歲，引起音樂圈與歌迷廣泛關注。袁惟仁是台灣知名組合「凡人二重唱」成員之一，與莫凡自1986年起在民歌餐廳駐唱，1991年以凡人二重唱出道，成名曲包括《杜鵑鳥的黃昏》、《北京愛情故事》及《大夥聽我唱支歌》，並曾兩度獲得金曲獎最佳演唱組獎，如今莫凡也發文哀悼老搭檔袁惟仁。

對於好友過世，昔日搭檔莫凡在社群平台發文悼念，寫下「安息，我的搭檔」，並轉發袁惟仁姊姊袁藹珍的聲明，內容提到「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」事實上，莫凡曾在袁惟仁病重期間和其他星友共同發起「小胖基金」，每月籌措約4萬元台幣照護經費，展現兄弟般的深厚情誼。

廣告 廣告

網友也紛紛在社群留言哀悼，表達對袁惟仁的懷念與感謝，包括：「小胖一路好走，我會記得《凡人和他的朋友們》的那段美好時光」、「祝福 小胖老師，離苦得樂，好好安息～一路好走！您的所有作品將永流傳世人們所傳唱」、「小胖 解脫了.不受苦了 功德圓滿。」以及「小胖留下許多動人的歌曲會一直流傳下去～」。

1994年「凡人二重唱」莫凡(右)、袁惟仁。 (張兆輝攝)

有網友回憶道：「國中時候的我聽著《杜鵑鳥的黃昏》喜歡上了凡人二重唱，後來一次機會在埔心牧場見到了兩位音樂才子的本尊，兩個就像鄰家大哥一樣的親切完全沒有已出片歌手的架子，親切的幫我簽名在卡帶的外盒上，如今聽到這個消息，真的讓人心痛。」

更多中時新聞網報導

管控抖音、小紅書 校園iTaiwan禁連

《Beautiful Life》 笑著笑著就哭了

「讓她懷念我」康康辦婚禮圓女兒心願