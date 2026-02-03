袁惟仁離世 前妻陸元琪心碎告白「謝謝祢曾經這麼愛我」

陸元琪公開一家四口合照。（圖／陸元琪 臉書）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，前妻陸元琪狀態也備受關注，在臉書發文吐露心境，坦言收到噩耗當下「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，工作室堆滿她和女兒的新貨卻無力動手，新的一周、新的開團也無法繼續上架，只能在晚餐時翻出舊照片，一邊思念、一邊笑哭，感嘆一家四口合照寥寥無幾，情緒潰堤後，她寫下對袁惟仁的道歉、感謝與不捨，直言「只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要」。

陸元琪在文中也回顧與袁惟仁的情感歷程，提到兩人因音樂相識相戀，曾看的對方完成創作，婚後育有一雙子女、養狗成家，原以為夢想逐一實現，卻在現實壓力下逐漸走樣。她坦言，離婚後為了維持生計，曾在節目中談及彼此最不愉快的過往，相關內容遭外界放大解讀，讓袁惟仁承受批評，對此她也在文中誠懇致歉。

廣告 廣告

陸元琪曝光為數不多的家庭合照。（圖／陸元琪 臉書）

陸元琪透露，袁惟仁離世前一晚家中僅剩她獨自一人，卻突然聞到熟悉的菸味，「祢，回來了嗎？」讓她忍不住對著空氣傾訴多年來的委屈與疲憊。她也提到，近年接連送別母親、姊姊與愛犬，如今再度面臨至親離去，讓她深刻感受到生命的無常，所幸孩子們記住的都是父親的好，成為支撐她繼續前行的力量。

據了解，袁惟仁與陸元琪2002年結婚、2016年底離婚，結束14年婚姻；離婚後袁惟仁先後因腦溢血與意外重摔導致病情惡化，長期臥床。陸元琪過去多次呼籲外界尊重孩子生活，文末也寫下全家將重新打起精神，「當我們開始正常運作，才是他最想看到的模樣」，字句令人鼻酸。

陸元琪臉書全文：

收到消息

我們都變成了一二三木頭人

唯一流動的是 眼淚

工作室堆滿了新到的貨

有我的 有女兒的

但我們的腦子指揮不了身體

無法工作

新的一周 新的開團 我也無法繼續上架

晚餐時

我們開始說話..

開始找出舊照片..

帶著思念

一邊笑 一邊哭

孩子們跟爸爸的合照真的很少

更別說是一家四口的合照..

我本來不想對外說什麼我的心情

可是經過一晚

翻騰了所有的回憶

我還是有話想對祢說….

謝謝祢曾經這麼愛我

這首歌是在我面前完成的

也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌

我們走進了愛情裡

簽字後的日子非常辛苦

什麼光怪陸離的事都能讓我遇到

而解決事情都需要大筆的花費

為了維持收入

我上節目講出我們之間最不愉快的事情

這些畫面一直被截圖出來寫成文章

讓祢被罵..

在這裡

我誠懇的跟祢道歉

希望祢能理解我當初的難

我們的愛情來得很快

生兩個孩子 養一隻狗 是我們的夢想

卻在夢想成真時 愛情走了樣

只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要

我說的是 至今還是一樣

祢離開的前一晚家裡只有我一個人

忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味….

祢 回來了嗎？

我開始對著空氣跟祢說話

把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講給祢聽..

女兒問我：媽咪妳有沒有想過要出家？

我回答：我所有的試煉可能比出家人的修行還困難。

前年 媽媽跟姊姊還有抱抱都走了

現在 祢也正式的離開我們了

謝謝祢留下一對那麼好的子女給我

我們的孩子是那麼的不一樣

孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事

我們都該安慰

孩子們記得的都是祢的好

所有的怨 早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號

那次的見面

一眼萬年

究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…

幾輩子後

又會有什麼因 讓我們再次相遇呢？

小胖與小琪…

小小胖與小小琪…

還有那隻可愛的抱抱

可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題嗎…

小胖

謝謝我們的相遇

謝謝祢給了我兩個孩子

謝謝祢帶給我所有的考題

謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪

今天

兒子打起精神上班去

女兒去把最愛的指甲卸掉，拿出祢留給她的吉他，準備開始練習祢教給她的一切。

而我

在寫完這篇後也要打起精神開始工作

因為我們知道

當我們開始正常運作

才是祢想要看到的

彷彿又聽到祢在耳邊說：

悲傷是因為微笑出去旅行了～

加油好嗎。

更多中時新聞網報導

春節連假金獎強片攻略

法規不合時宜 學者籲政府監管

無照累犯罰無上限 道安講習也躲不掉