袁惟仁離世！前妻陸元琪病倒3天開直播 「家裡發生很大的事」吐心聲

對於袁惟仁病逝，陸元琪不便多說什麼。（本刊資料照、翻攝陸元琪臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2日）過世，享年57歲，家屬證實噩耗。他生前與前妻陸元琪育有一雙子女，陸元琪今早開直播，透露：「今天我們家發生很大的事情」，但她不便多說什麼。更透露自己已經病倒3天，這次生病讓她有些許感觸。

直播擤鼻涕難掩憂傷：不能發表任何一切

陸元琪今早開直播，拿著衛生紙擤鼻涕，過程中她說道：「今天我們家發生很大的事情，雖然這個事情，我不能發表任何一切，但是…嗯…。」如今回頭看，她指的應是前夫袁惟仁離世一事。

陸元琪進一步表示，這段時間她生病，躺了整整3天，她說：「這次生病，我對所有的事情，有了不同的想法，就是我覺得，好的、跟不好的一切，我都感恩所有的發生。」

陸元琪今早開直播，透露「我們家發生很大的事」，但她不能發表任何評論。（翻攝陸元琪臉書）

病倒3天悟出人生觀：好的壞的都感恩

就在袁惟仁離世消息曝光前1小時，陸元琪也在臉書發文：「農曆臘月十五國曆2月2。躺了三天養病，今天終於出門了，再一題沒做過的題目，所有事件的線條都變得柔軟，好的、壞的，都是因為有愛才成立的。祝福大家。」

袁惟仁臥病長達8年，去年11月底才因身體不適，緊急送院治療。今他的二姐發文證實他的死訊，表示：「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

