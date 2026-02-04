袁惟仁離世！吳宗憲揭驚人巧合 曝「每年資助」暖舉

吳宗憲宣布演唱會加場。（圖／東森娛樂）





綜藝天王吳宗憲日前宣布將在3月29日舉辦演唱會，今（4）日再度宣布加場的好消息，除了揭秘演唱會嘉賓及彩蛋外，前陣子「小胖老師」袁惟仁過世的消息，吳宗憲表示其實有與演藝圈友人們定期資助。

吳宗憲透露，從袁惟仁中風開始，包含黃韻玲、莫凡、游鴻明、巫啓賢等藝能界的好友們有一個共同群組，每一年固定匯款，用來幫忙照顧袁惟仁及家人們，「小胖的姊姊、家人很辛苦，我們也很心疼，我們就在金錢上支柱，大家來共同幫忙。」

廣告 廣告

吳宗憲提到，「我最後一次匯款匯比較多的原因是，我沒有時間可以交代這件事，我怕忘記了，但沒想到發生了不幸的事情，不過藝能界大家就互相幫忙。」也希望袁惟仁能一路好走。

至於追思會，吳宗憲直言並不清楚細節，不過巧合的是，袁惟仁生前製作的最後一張唱片，恰好就是他的，而專輯裡面還有一首歌，是方文山與周杰倫寫的，叫做〈一路上小心〉，讓他十分感慨。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／小胖老師袁惟仁驚傳病逝 享年57歲

●57歲袁惟仁病逝！前妻陸元琪59字發聲 昔心碎斷14年婚

●快訊／袁惟仁病逝！兒子首發聲「下輩子好好當及格的父子」

